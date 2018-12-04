Экипаж "Союз МС-11" успешно перешел на борт МКС
4 декабря 2018 09:17
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Прибывший на Международную космическую станцию экипаж корабля "Союз МС-11" успешно перешел на борт МКС, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами. На станцию накануне поздно вечером прибыли россиянин Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Их встретили Сергей Прокопьев, Александер Герст и Серина Ауньён. Экипаж будет работать на орбите 194 дня.
Во время экспедиции предстоит, в частности, выход в открытый космос, а также работа с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем станции и проведение экспериментов Россиянин Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, которые не смогли попасть на МКС из-за аварии ракеты-носителя 11 октября, полетят в космос 1 марта будущего года.
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