Ефремову пригрозили уголовным делом за слова про Крымский мост
7 июня 2018 13:41
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с РБК назвал актера Михаила Ефремова «поверхностным человеком», а его заявление о Крымском мосте «возмутительным» и заявил, что актера можно привлечь к ответственности за призывы к нарушению целостности страны.
«Крымский мост — это территории России, фактически Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности», — сообщил он. На вопрос РБК планирует ли сенатор направлять соответствующее заявление, Цеков ответил: «Посмотрим, подумаем. Пока не знаю».
«Сложно удержаться от брани в его адрес, с учетом, что он часто говорит таким языком, в том числе и со своими зрителями. Абсолютно неглубокий, поверхностный человек, который так до сих пор и не понял, что Крым — это не кусок неодушевленной территории, а это люди, которые проживают на этой территории», — заявил Цеков.
По его словам, Ефремову стоило бы пообщаться с жителями Крыма и узнать их настроения. «Я уверен, что более 90% крымчан ни при каких условиях никогда не согласятся вернуться в состав Украины», — добавил он.
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