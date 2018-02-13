Двигатели самарского ОДК обеспечили пуск ракеты с грузовым кораблем на борту

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Серийные двигатели РД-107А/РД- 108А, произведенные на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации – ПАО «Кузнецов»,обеспечили второй старт отечественной ракеты-носителя типа «Союз» в этом году.Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-08» состоялся 13 февраля в 11:13 часов по московскому временисо стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур. Корабль доставит на Международную космическую станцию свыше 2 тонн различных грузов. Ракетныедвигатели РД-107А/РД- 108А, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.В рамках работ по гарантийному сопровождению двигателей ракеты-носителя специалисты ПАО «Кузнецов» обеспечивают отладку и проведение контрольныхиспытаний изделий для космических программ в несколько этапов, важнейшим из которых является предпусковое обслуживание двигателей. На космодроме передспециалистами Сервисного центра предприятия стоят две ответственных задачи – оперативное устранение любой неисправности материальной части на месте и участие втестировании систем ракеты.