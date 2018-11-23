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Новости /  В стране  

Доступность жилья – главное условие роста рождаемости в России

23 ноября 2018 10:07
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Доступность жилья – главное условие роста рождаемости в России
Такое мнение высказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Повышение доступности жилья для семей – главное условие роста рождаемости в России. Такое мнение высказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Российской газете». «Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее», – сказала Голикова, говоря о мерах, которые мотивируют семьи к принятию решений о рождении детей. Вице-премьер признала, что данные по рождаемости и смертности у нее «вызывают тревогу».

Ранее Голикова констатировала существенное снижение рождаемости из-за демографического спада, связанного с последствиями Великой Отечественной войны. В конце сентября, в частности, она сообщила, что в России зафиксирована естественная убыль населения. Опубликованные в октябре основные направления деятельности правительства до 2024 года предполагают, что кабмин может разработать дополнительные меры по поддержке рождаемости в стране.

Национальный проект «Демография», как сообщалось ранее, должен получить самый большой среди аналогичных программ объем бюджетного финансирования в 2019-2021 годах – 1,6 трлн рублей, передает Радио Маяк.

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