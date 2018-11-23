Доступность жилья – главное условие роста рождаемости в России
23 ноября 2018 10:07
125
Повышение доступности жилья для семей – главное условие роста рождаемости в России. Такое мнение высказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Российской газете». «Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее», – сказала Голикова, говоря о мерах, которые мотивируют семьи к принятию решений о рождении детей. Вице-премьер признала, что данные по рождаемости и смертности у нее «вызывают тревогу».
Ранее Голикова констатировала существенное снижение рождаемости из-за демографического спада, связанного с последствиями Великой Отечественной войны. В конце сентября, в частности, она сообщила, что в России зафиксирована естественная убыль населения. Опубликованные в октябре основные направления деятельности правительства до 2024 года предполагают, что кабмин может разработать дополнительные меры по поддержке рождаемости в стране.
Национальный проект «Демография», как сообщалось ранее, должен получить самый большой среди аналогичных программ объем бюджетного финансирования в 2019-2021 годах – 1,6 трлн рублей, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
458
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
424
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
892
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
980
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
933
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
963
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
812
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
805
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1231
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1594
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1647
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2784
Мероприятия