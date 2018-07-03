Доля отечественного кино в российском кинопрокате достигла рекорда
3 июля 2018 09:47
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Доля российских фильмов в национальном кинопрокате за первое полугодие 2018 года достигла рекордных 40%. Об этом заявил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.
«Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 млн зрителей, что на 15,6 млн зрителей больше, чем за аналогичный период 2017 года», — отметил Малышев в комментарии «РИА Новости».
Он также добавил, что за первые шесть месяцев года российским фильмам удалось собрать 10,2 млрд рублей, что на 57% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Отечественные фильмы «Движение вверх», «Три богатыря и принцесса Египта» и «Елки новые» вошли в пятерку самых кассовых кинокартин в российском прокате за январь 2018 года.
При этом лента «Движение вверх» заняла в рейтинге первое место, кассовые сборы фильма превысили 2,6 млрд рублей.
В апреле ВЦИОМ выяснил, что у россиян повысился интерес к культурному досугу. Так, индекс «роста качества» российских кинопродуктов в 2017 году составил +46 п. Доля ежегодных посетителей кино выросла с 33% в 2011 году до 50% в 2018-м, пишут "Известия".
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