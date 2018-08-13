Доллар впервые за два года превысил 68 рублей
13 августа 2018 13:14
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Курс доллара впервые с апреля 2016 года поднялся выше 68 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Евро превысил 78 рублей. Это произошло в первый раз за четыре месяца.
8 августа доллар впервые с середины июня поднялся выше 64 рублей, а евро впервые с мая преодолел отметку в 75 рублей.
10 августа Центробанк опубликовал заявление, в котором говорилось, что причиной падения курса рубля стали новости о потенциальных санкциях США в отношении России. Регулятор напомнил, что это не первый подобный эпизод, и всегда они имели временный характер. В ЦБ добавили, что отслеживают ситуацию на валютном рынке и применяют механизмы для ограничения волатильности. В частности, регулятор корректирует ежедневный объем покупки иностранной валюты, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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