Доллар и евро ждет «весенний рывок»
4 марта 2019 13:32
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Эксперты сообщили, что доллар и евро могут подняться по причине торгового конфликта США и Китая. Это произойдет этой весной.
Начальник отдела продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов рассказал, что в марте рубль ждет повышенная волатильность. Так, он может упасть до 68 рублей за доллар.
«Весной традиционно инвесторы закрывают спекулятивные позиции и уходят в защитные инструменты», – объяснил Абрамов.
Кроме этого, эксперт уверен, что торговая война Вашингтона и Поднебесной сказывается на спросе на нефть, а также ценах на черное золото. Это все, в свою очередь, влияет на положении рубля. При этом Абром отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к рублю. Это подтверждают последние удачные аукционы Минфина, пишет ФедералПресс.
Фото: pixabay.com
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