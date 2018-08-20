Для российских выпускников предложили создать «класс возможностей»
20 августа 2018 11:00
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В России для выпускников школ, не определившихся с выбором профессии, предложили создать «класс возможностей». С соответствующей инициативой к министру просвещения страны Ольге Васильевой обратился зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает 20 августа RT.
Согласно предложению парламентария, в «классе возможностей» выпускники смогут в течение года заключить временный контракт с интересующей их организацией и пройти там стажировку. При этом на время соглашения учащимся должно предоставляться жилье, стипендия и скидка в размере 50% на проезд в транспорте по всей стране, а юношам — отсрочка от армии.
Как российским школьникам помогут избежать ошибок при выборе профессии
«Таким образом, абитуриент получает отличный шанс лично попробовать свои силы на том или ином предприятии по всей стране. <…> Изучив возможности будущей специальности, молодой человек пойдет учиться с гораздо большим энтузиазмом, поскольку у него появится стимул к обучению — собственная стратегия по построению будущей успешной карьеры. <…> С введением «класса возможностей» мы начнем получать грамотных специалистов, любящих свою профессию и разбирающихся во всех ее тонкостях. Кроме того, это будут счастливые люди, занимающиеся тем, что им по душе», — говорится в обращении Чернышова.
Автор инициативы отметил, что если результаты стажировки устроят обе стороны, то руководство организации сможет «взять на себя шефство» над студентом на время его обучения в высшем учебном заведении, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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