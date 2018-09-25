Депутат предложил обязать супругов давать письменное согласие на доступ к гаджетам друг друга
25 сентября 2018 11:44
118
При этом несанкционированное использование устройств предлагается отнести к преступлению. Законопроект подготовил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, – передает РИА Новости.
По его мнению, сейчас в этом вопросе в законодательстве есть пробел. Автор инициативы пояснил, что на современном уровне развития цифровых технологий владение и пользование совместно нажитым в период брака имуществом все чаще касается дорогостоящих устройств – ноутбуков, планшетов, смартфонов.
Все эти устройства хранят много информации о своем пользователе – как личной, так и служебной, включая коммерческую.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
553
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15446
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
600
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
808
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
838
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1140
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
763
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
842
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1844
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1294
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1433
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1390
Мероприятия