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Деньги «спящих» вкладчиков могут передать регионам

13 ноября 2018 14:56
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Деньги «спящих» вкладчиков могут передать регионам
Пока что в Госдуме изучают поступившие предложения.

Деньги со счетов граждан, которые десятилетиями, не обращаются за своими вкладами, могут быть переданы в бюджеты регионов или в Агентство по страхованию вкладов. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме предложили передать в бюджет активы так называемых спящих вкладчиков. Под этим термином подразумеваются люди, долгое время не обращавшиеся за своими деньгами или ценными бумагами. Депутаты намерены разработать такой законопроект уже в первом квартале 2019 года, пишет "ФедералПресс".

«Эти деньги годами, а то и десятилетиями числятся на счетах, и никакого движения по таким вкладам нет», – рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам депутата, эти средства надо использовать максимально эффективно.
Аксаков отметил, что сейчас предлагается несколько способов израсходовать эти средства. Их могут направить на благотворительные цели, в региональные бюджеты или в Агентство по страхованию вкладов.
Депутат добавил, что сейчас конкретной законотворческой работы в этом направлении не ведется, сообщает «Парламентская газета». Пока что в Госдуме изучают поступившие предложения.


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