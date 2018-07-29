День Военно-морского флота отмечается сегодня в России
29 июля 2018 09:42
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Главный парад состоится сразу на двух акваториях. На Неве, в центре Петербурга, торжественный смотр кораблей начнет президент Владимир Путин. Как только он завершится, вторая его часть стартует на рейде Кронштадта в Финском заливе.
В этом году в смотре участвуют более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов и группа морской авиации. Завершатся мероприятия салютом и фейерверком в десять вечера.
В Кронштадте салютный дивизион, прибывший из Москвы, даст 30 праздничных залпов. Вторая батарея будет работать на пляже Петропавловской крепости в Петербурге. Пятнадцать видов праздничного салюта увидят зрители в Новороссийске, Астрахани и Севастополе – в общей сложности будет запущено 300 фейерверков с различной цветовой гаммой и формой, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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