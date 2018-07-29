Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сегодня второй день продажи билетов на матч
Сегодня второй день продажи билетов на матч "Крылья Советов"- ЦСКА в Самаре
Совет Федерации одобрил закон о регистрации брака, по которому дату можно будет выбирать за год
Совет Федерации одобрил закон о регистрации брака, по которому дату можно будет выбирать за год
День Военно-морского флота отмечается сегодня в России
День Военно-морского флота отмечается сегодня в России
Взрослых с ними в тот момент не было.
В Тольятти спасатели эвакуировали из горящей квартиры двух маленьких детей
Мужчину передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в городскую больницу.
Спасатели эвакуировали из Рождествено мужчину, который серьезно повредил ногу бензопилой
Прибывшие к месту врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего сердечный приступ.
В Тольятти помощь спасателей потребовалась мужчине, который заплыл за буйки и начал тонуть
Сегодня в «Открытых мастерских» в рамках нового проекта благоустройства «Твой конструктор двора» приняли участие жители Куйбышевского района.
В воскресенье мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут в Красноглинском районе
В Москве утром состоялся крестный ход, его возглавили глава РПЦ патриарх Кирилл и президент России Владимир Путин.
В день 1030-летия Крещения Руси во всех храмах Русской православной церкви проходят торжественные богослужения
сегодня  Воскресенье,29 июля, 10:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/07:
USD 62.97
0.02
EUR 73.34
-0.48
Искать
Новости /  В стране  

День Военно-морского флота отмечается сегодня в России

29 июля 2018 09:42
84
День Военно-морского флота отмечается сегодня в России
В честь праздника проходят морские парады на всех флотах.

Главный парад состоится сразу на двух акваториях. На Неве, в центре Петербурга, торжественный смотр кораблей начнет президент Владимир Путин. Как только он завершится, вторая его часть стартует на рейде Кронштадта в Финском заливе.

В этом году в смотре участвуют более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов и группа морской авиации. Завершатся мероприятия салютом и фейерверком в десять вечера.

В Кронштадте салютный дивизион, прибывший из Москвы, даст 30 праздничных залпов. Вторая батарея будет работать на пляже Петропавловской крепости в Петербурге. Пятнадцать видов праздничного салюта увидят зрители в Новороссийске, Астрахани и Севастополе – в общей сложности будет запущено 300 фейерверков с различной цветовой гаммой и формой, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
380
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
429
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
892
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
699
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
730
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
892
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1362
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1300
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3011
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2083
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3238
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
549
Весь список

Мероприятия
В воскресенье мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут в Красноглинском районе
На "Самара Арене" для болельщиков матча "Крыльев Советов" - ЦСКА подготовили развлекательную программу
В Октябрьске откроется экспозиция, посвященная 115-летию легендарного министра путей сообщения Бориса Бещева
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда