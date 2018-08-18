Данные пользователей скоро могут перестать им принадлежать в привычном понимании
18 августа 2018 10:48
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Согласно сообщению Ведомостей, специалисты российских IT-компаний, операторов связи и банков разработали проект поправок в закон «О персональных данных».
Предлагается передавать персональные данные граждан в сторонние компании без их ведома.
Нововведения позволили бы многопрофильному бизнесу и стартапам упростить получение согласия на обработку персональных данных, расширить спектр услуг, получить которые можно будет дистанционно, и предлагать клиентам именно то, что им интересно.
Соответствующий документ передан фондом «Сколково» на рассмотрение в рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики.
Ответственность за сохранность данных будет лежать на компании, которая изначально взяла их у пользователей. А для бизнеса это будет максимально выгодно, поскольку подтверждения с каждого спрашивать не придётся.
Единственное, что будет обязана делать компания — уведомлять пользователя о том, кто именно получил доступ к персональным данным. Запретить действия с ними гражданин сможет, только отозвав первоначальное соглашение.
Фото pixabay.com
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