Данные Google Docs снова попали в выдачу «Яндекса»
27 июля 2018 13:09
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Данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче «Яндекса», выяснил корреспондент РБК. В частности, в расширенном поиске доступны гугл-документы пользователей по запросам «график» и «зарплата».
«На нашей стороне ничего не менялось, — заявили РБК в пресс-службе «Яндекса». — На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации».
Такое происходит уже не в первый раз. В начале июля администраторы паблика MDК на своей странице в Twiitter сообщили, что документы, которые хранятся в Google Docs, индексируются «Яндексом», после чего многие пользователи соцсетей обратили внимание на этот факт и обратились с жалобами в техподдержку «Яндекса».
Представитель компании тогда сообщил РБК, что поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем. По его словам, в выдачу также не попадают те документы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, даже в тех случаях, когда они находятся в открытой части интернета.
После этого случая «Яндекс» на некоторое время закрывал доступ к поиску по документам Google.
В компании Google также обратили внимание на то, что пользователи самостоятельно устанавливают уровень доступа к документам, которые хранят в Google Docs.
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