Cтала известна дата большой пресс-конференции президента России

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Место проведения пока не раскрывается, передает Радио Маяк.Большие ежегодные пресс-конференции Владимира Путина традиционно привлекают повышенное внимание общественности и СМИ. Глава государства в течение нескольких часов в прямом эфире отвечает на наиболее актуальные вопросы.