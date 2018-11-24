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Новости /  В стране  

Cтала известна дата большой пресс-конференции президента России

24 ноября 2018 10:10
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Cтала известна дата большой пресс-конференции президента России Она состоится в полдень 20 декабря.
Она состоится в полдень 20 декабря.

Место проведения пока не раскрывается, передает Радио Маяк.

Большие ежегодные пресс-конференции Владимира Путина традиционно привлекают повышенное внимание общественности и СМИ. Глава государства в течение нескольких часов в прямом эфире отвечает на наиболее актуальные вопросы.
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