Cтала известна дата большой пресс-конференции президента России
24 ноября 2018 10:10
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Место проведения пока не раскрывается, передает Радио Маяк.
Большие ежегодные пресс-конференции Владимира Путина традиционно привлекают повышенное внимание общественности и СМИ. Глава государства в течение нескольких часов в прямом эфире отвечает на наиболее актуальные вопросы.
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