Число жертв массового убийства в керченском колледже возросло: при транспортировке погиб раненый
18 октября 2018 12:59
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Медицинские службы сообщили СМИ, что число жертв в результате массового убийства в керченском колледже возросло до 21 человека. При транспортировке в Симферополь погиб раненый парень. Его перевозили на вертолете.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее сообщалось о 20 погибших. Их список опубликован на официальном сайте правительства Республики Крым. Среди погибших – 15 студентов и пятеро взрослых преподавателей учебного заведения.
Трагедия произошла вчера. Подозреваемый в массовом убийстве является студент, который легально получил разрешение на оружие, собрав все необходимые документы и пройдя обследование у психиатра. В настоящее время известно, кто выдал лицензию 18-летнему молодому человеку.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что политехнический колледж в Керчи возобновит свою работу в понедельник, 22 октября. По его словам, преподаватели готовы к этому морально.
Фото pixabay.com
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