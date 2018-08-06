Чиновники перейдут на смартфоны с российской ОС Sailfish
6 августа 2018 11:19
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В планах правительства Российской Федерации перевод чиновников и работников государственных компаний на смартфоны, работающие под управлением российской операционной системы Sailfish.
Согласно подсчетам одного из федеральных чиновников, процедура такого переезда обойдется стране в 160 млрд рублей.
Названный срок снабжения 7,9 млн человек, являющихся представителям власти, смартфонами на базе OC Sailfish от «Ростелекома» — 2021 год. Так называемая «комплексная услуга» рассчитана по 13,1 тыс. руб. на человека.
Из 160 млрд руб., предназначенных на подобную «модернизацию», 71,3 млрд руб. будут выделены из федерального бюджета. 78,2 млрд руб. перечислят государственные компании, 10,7 млрд руб. предоставят местные бюджеты и 2,3 млрд пожертвует Минфин, сообщает Лента.
Фото: pixabay.com
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