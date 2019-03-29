Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море
29 марта 2019 11:28
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Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Уточняется, что речь идет о трех фрегатах ВМС Нидерландов, Канады и Испании.
Наблюдение, в свою очередь, осуществляют корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".
Ранее объединенное морское командование альянса рассказало о пребывании в регионе нескольких кораблей для проведения учений и отработки взаимодействия с партнерами из Украины и Грузии, сообщает РИА Новости.
Фото pixabay.com
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