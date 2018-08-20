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Новости /  В стране  

"Большая четверка" операторов отменит внутрисетевой роуминг к началу осени

20 августа 2018 09:10
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Минувшим летом Федеральная антимонопольная служба выдала им предупреждение.

Большая четверка» мобильных операторов России – МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 – отменит внутрисетевой роуминг к началу осени. Об этом сообщает ТАСС. Первым откажется от роуминга «Вымпелком», он приступит к изменениям уже сегодня.

С 30 августа необходимые мероприятия начнет проводить МТС, а с 1 сентября – «Мегафон». В Tele2 пообещали завершить процедуру до 31 августа.

Минувшим летом Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение "большой четверке" по внутрисетевому роумингу, потребовав устранить необоснованную разницу в ценах, позже затем ведомство возбудило дела против мобильных операторов.


Фото pixabay.com
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