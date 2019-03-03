Более 2 тыс. человек поселились в деревне Универсиады в Красноярске
3 марта 2019 11:01
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Более 2 тысяч спортсменов и членов спортивных делегаций из стран, принимающих участие в зимних Студенческих играх в Красноярске, поселились в деревне Универсиады. Об этом ТАСС сообщили в пресс-офисе спортивной деревни. Организаторы ожидают увеличения количества жителей деревни за счет тех спортсменов, чьи старты проходят в последующие дни Универсиады.
Всего в Красноярске ожидают спортсменов из 58 стран. Зимние Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке, передает Радио Маяк.
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