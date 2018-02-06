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Новости /  В стране  

Более 30 российских атлетов подали иски в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны

6 февраля 2018 12:21
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Более 30 российских атлетов подали иски в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны
В исках указывается на дискриминацию по принципу гражданства со стороны МОКа.

32 российских спортсмена, которые не получили приглашение для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, подали иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх. Об этом говорится в заявлении швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer, которое цитирует «РИА Новости».

В исках указывается на дискриминацию по принципу гражданства со стороны МОКа, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS.

Напомним, 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил решение МОКа об их отстранении от Олимпиады. МОК со своей стороны заявил о недостаточности решения CAS для приглашения на Олимпиаду.

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