Более 30 российских атлетов подали иски в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны
6 февраля 2018 12:21
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32 российских спортсмена, которые не получили приглашение для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, подали иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх. Об этом говорится в заявлении швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer, которое цитирует «РИА Новости».
В исках указывается на дискриминацию по принципу гражданства со стороны МОКа, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS.
Напомним, 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил решение МОКа об их отстранении от Олимпиады. МОК со своей стороны заявил о недостаточности решения CAS для приглашения на Олимпиаду.
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