Аналитики предсказали падение рубля из-за санкций США
2 августа 2018 13:38
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Аналитики Citi заговорили об ослаблении рубля.
Специалисты отмечают, что падение рубля возможно из-за ограничительных мер США в отношении российского госдолга. По их мнению, ослабить рубль может дополнительный отток капитала.
Эксперты рассматривают самые худшие варианты, в том числе и запрет Вашингтона иностранным инвесторам на покупку российских облигаций федерального займа.
При таком раскладе курс рубля может упасть на 15 %, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Центральный банк России повысил курс доллара на третье июня. Официальный курс евро к рублю вырос на 47,69 копейки — до 73,469 рубля, курс доллара увеличился на 38,29 копейки — до 63,1394 рубля, пишет ФедералПресс.
Фото: pixabay.com
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