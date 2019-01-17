Амазонские речные дельфины признаны вымирающим видом
17 января 2019 09:10
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Занесенные в Красную книгу амазонские речные дельфины признаны вымирающим видом. По данным Всемирного фонда дикой природы, этих животных осталось очень мало, и существует большая угроза среде их обитания. Фонд в течение года наблюдал за дельфинами с помощью спутниковых датчиков. Вывод неутешительный: популяция сокращается. Главная причина такого положения дел – строительство плотин, сельскохозяйственное и химическое загрязнение водоемов.
Кроме того, дельфины часто попадают в сети рыбаков и гибнут, передает Радио Маяк.
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