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AliЕxpress запускает в России площадку с товарами стоимостью до 600 рублей

5 февраля 2018 11:39
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AliЕxpress запускает в России площадку с товарами стоимостью до 600 рублей
Новый формат площадки был разработан специально для нашей страны.

Китайская интернет-площадка AliExpress с 5 февраля запускает в России новый суббренд — «Лоукостер», специализирующийся на товарах стоимостью до 600 рублей.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

По данным журналистов, новый формат площадки был разработан специально для России и рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию, которая не располагает большим бюджетом.

Торговая площадка будет доступна в мобильном приложении AliExpress, ее открытие призвано привлечь новых покупателей, особенно в городах-миллионниках, пишут "Известия".

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