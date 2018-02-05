AliЕxpress запускает в России площадку с товарами стоимостью до 600 рублей
5 февраля 2018 11:39
131
Китайская интернет-площадка AliExpress с 5 февраля запускает в России новый суббренд — «Лоукостер», специализирующийся на товарах стоимостью до 600 рублей.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.
По данным журналистов, новый формат площадки был разработан специально для России и рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию, которая не располагает большим бюджетом.
Торговая площадка будет доступна в мобильном приложении AliExpress, ее открытие призвано привлечь новых покупателей, особенно в городах-миллионниках, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
475
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
499
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1717
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
569
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
565
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7199
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
327
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3409
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1973
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2409
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2296
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1923
Мероприятия