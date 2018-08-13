AliExpress массово блокирует россиян за открытые споры
13 августа 2018 10:55
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Онлайн-магазин AliExpress начал блокировать учетные записи российских пользователей за попытки обмануть китайских продавцов. Об этом сообщает портал Akket.
Согласно правилам площадки, покупатель может открыть спор с продавцом, если в товаре был обнаружен брак. Урегулировать вопрос стороны могли полным или частичным возвратом стоимости покупки.
Однако в последнее время количество таких споров увеличилось. В сети администраторы маркетплейса обнаружили большое количество видеороликов на русском языке, авторы которых подробно рассказывают, как обмануть продавцов AliExpress и получить товары бесплатно.
В связи с этим интернет-магазин начал массово блокировать и заносить в черный список аккаунты, на счету которых слишком большое количество открытых споров по отношению к общему числу заказов.
При занесении учетной записи в черный список блокируется ФИО и адрес проживания пользователя, пишут "Известия".
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