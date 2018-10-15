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Новости /  В стране  

Актер Юрий Стоянов госпитализирован

15 октября 2018 11:11
107
Актер Юрий Стоянов госпитализирован Причины госпитализации пока не известны.
Причины госпитализации пока не известны.

Актер Юрий Стоянов госпитализирован. Ему предстоит операция, сообщает РЕН ТВ.
Причины госпитализации пока не известны.

Стоянов родился в 1957 году в Одессе. Окончил ГИТИС, затем служил в Большом драматическом театре (Санкт-Петербург). Основную известность получил в качестве ведущего развлекательной программы «Городок», где работал в дуэте с Ильей Олейниковым, пишут "Известия".

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков


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