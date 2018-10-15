Актер Юрий Стоянов госпитализирован
15 октября 2018 11:11
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Актер Юрий Стоянов госпитализирован. Ему предстоит операция, сообщает РЕН ТВ.
Причины госпитализации пока не известны.
Стоянов родился в 1957 году в Одессе. Окончил ГИТИС, затем служил в Большом драматическом театре (Санкт-Петербург). Основную известность получил в качестве ведущего развлекательной программы «Городок», где работал в дуэте с Ильей Олейниковым, пишут "Известия".
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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