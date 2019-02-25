Адвокат Шнурова пожаловался в Госдуму на Милонова
25 февраля 2019 13:13
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Адвокат музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в Комиссию Госдумы РФ по вопросам депутатской этики с жалобой на Виталия Милонова. Об этом сообщает РИА "Новости".
Адвокат отмечает, что депутат регулярно распространяет в СМИ заявления о творчестве Шнурова и группы "Ленинград", которые "не соответствуют действительности". В качестве примеров приводятся статьи, где Милонов называет музыку группы вредительской, а самого исполнителя — бесовским запевалой и алкоголиком.
— В течение следующих суток указанная статья была распространена... что повлекло риск формирования ложных представлений о творчестве группы "Ленинград" в глазах общественности и подрыва репутации Шнурова как музыкального исполнителя, — говорится в письме.
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