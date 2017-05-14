15 мая в Москве начнется голосование по проекту сноса пятиэтажек
14 мая 2017 12:10
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Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает ввести дополнительные гарантии для жителей города, чьи дома попадают в программу реновации. Законопроект, где предусмотрено 12 дополнительных гарантий, внесен в Мосгордуму.
15 мая в столице должно начаться голосование по проекту сноса пятиэтажек и переселения жителей Москвы в новые дома, рассчитанному на 10-15 лет. Для голосования будет использована электронная система "Активный гражданин", передает Радио Маяк.
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