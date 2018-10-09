Жительница Волгограда сняла фильм о рыжем коте и поедет на фестиваль в Канны
9 октября 2018 09:56
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Жительница Волгограда Светлана Чикунова, снявшая фильм о бездомном рыжем коте, отправится на Каннский кинофестиваль. Об этом режиссёр рассказала в интервью изданию "Родной город".
— Я пообещала ему годовой запас корма, и он, видимо, меня понял, потому что оказался отличным актёром, — рассказала Чикунова о своей работе с котом.
Женщина приняла участие в конкурсе короткометражного кино "Место под солнцем", который организовал бренд корма для домашних животных. По условию конкурса режиссёр, снявший лучший фильм о кошках, отправится на престижный фестиваль.
Для съёмок нужен был именно рыжий кот, поэтому ей пришлось после долгих поисков нужной кандидатуры отправиться в город Краснослободск к знакомым, у которых жил подходящий рыжий актёр, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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