Якутский дизайнер взялся за пошив платья из мяса для ведущей «Мисс Республика Саха (Якутия)»
17 декабря 2018 12:23
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Якутский дизайнер Юрий Лукин взялся за пошив платья из сырого мяса для ведущей светского раута конкурса «Мисс Республика Саха (Якутия)». Николь выйдет в мясном платье на красную дорожку и светский раут, которые пройдут 22 декабря в 20:00 в Государственном театре оперы и балета перед основной частью финала конкурса.
Инициатором создания платья для выхода на красную дорожку стала сама Николь. «Мясо — своего рода протест. „Мясное платье“ символизирует откровение. В 2009 году я участвовала в конкурсе „Мисс Якутия“. И мне, как и любому другому публичному человеку, хорошо известно, что такое обсуждение и осуждение. Всё потому, что медийная, известная личность — это большая ответственность. Честно сказать, это тяжелая ноша. Очень страшно сделать что-то не то, сказать что-то не так перед широкой аудиторией, особенно тем, кто только становится узнаваемым. И именно поэтому, я призываю каждую участницу конкурса, каждую женщину, каждого, кто хочет самореализоваться в этой жизни – не бояться, раскрепощаться, выходить из зоны своего комфорта, и наконец, показать себя настоящего! », — рассказала она.
Дизайнер Юрий Лукин, взявшийся за создание мясного платья, комментирует идею Николь: «Для меня, как для дизайнера, всегда интересно поработать с новыми материалами. Мне кажется, при желании можно создать платье практически из всего, что нас окружает. Как творческий человек поддерживаю идею Николь в плане самовыражения именно в таком ключе. Для меня это будет необычный и незабываемый опыт. Ах, да! Самое главное, это откровение!».
Первым создателем «мясного платья» в мире моды был дизайнер Леди Гаги Франс Фернандес. Данное платье было надето певицей на церемонию MTV Video Music Awards 2010. Журнал «Time», подводя итоги 2010 года, отозвался о платье как о вершине моды того года. «Если вы знаете, я самый независимый и свободный человек на земле. У нас у всех столько же прав, сколько мяса на наших костях», - заявила певица по поводу своего платья, пишет forum.ykt.ru.
pixabay.com
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