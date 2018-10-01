Вступило в силу требование «пакета Яровой» о хранении интернет-трафика
1 октября 2018 13:01
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С 1 октября вступило в силу еще одно требование, предусмотренное так называемым «пакетом Яровой».
Теперь поставщики интернет-связи должны хранить все переданные пользователями сообщения в течение 30 суток.
В список входят в том числе сообщения, переданные через интернет, по электронной почте и в любых мессенджерах.
Отмечается, что изображения, аудио- и видеофайлы, которые пересылает пользователь, должны будут храниться как «тяжелый» интернет-трафик, пишет «Газета.ру».
В течение ближайших пяти лет ежегодно компании должны увеличивать на 15% емкость оборудования, на котором будет храниться интернет-трафик.
Президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой», в июле 2016 года.
Предполагается, что закон позволит отслеживать общение террористов как по телефону, так и в интернете и тем самым будет способствовать борьбе с терроризмом, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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