Все параметры нового закона о культуре должны быть согласованы к марту 2019 года
16 декабря 2018 10:12
169
"Все параметры нового закона о культуре должны быть согласованы к марту 2019 года", заявил Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству. "Это сложный, но нужный процесс, в сфере культуры сложно очертить сам предмет", подчеркнул глава государства.
Президент считает возможным создать специальную структуру по надзору за сохранением памятников культуры. Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец представить отдельный доклад по этому поводу, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
756
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
618
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
989
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
882
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
605
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
598
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1141
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1011
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1387
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1776
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1866
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3081
Мероприятия