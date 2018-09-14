Volkswagen прекратит выпускать легендарный автомобиль Битл "Жук" в 2019 году
14 сентября 2018 09:08
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Об этом объявило американское подразделение германского автоконцерна, передает ТАСС. Последние машины сойдут с конвейера в июле 2019 года.
Глава американского подразделения Volkswagen Хинрик Вёбкен признал, что "утрата Bettle спустя три поколения и почти семь десятилетий вызовет массу эмоций у многих преданных поклонников модели. Однако, по его словам, дальнейший выпуск новых "Жуков" не соответствует планам Volkswagen.
Оригинальный компактный автомобиль Volkswagen Beetle, прозванный в народе "жуком", выпускался германским автоконцерном с 1938 года по 2003 год. Это был самый массовый автомобиль в истории, производившийся без пересмотра базовой конструкции. В 1997 году компания представила новое поколение популярной машины, которое получило название New Beetle.
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