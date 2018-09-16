Во время сборки «Союз МС-09» на корпусе не было никаких отверстий
16 сентября 2018 09:44
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Внутренняя комиссия РКК «Энергия» представила в своих выводах «Роскосмосу» последние фотографии корабля «Союз МС-09» на этапе сборки, где на корпусе нет никакого отверстия. Об этом РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, последние фотографии обшивки космического корабля сделаны в цехе Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации. Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты.
По фотографии никаких отверстий на корпусе не обнаружено, сказал собеседник агентства. После того, как аппарат оснастили противометеоритными панелями и закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией, «Союз» направили в цех окончательной сборки, а затем на тестирования систем в контрольно-испытательную станцию на территории РКК «Энергии», после – на космодром Байконур.
«Таким образом, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие появилось в те 180 суток между тем, как покинул цех в РКК «Энергии» и запуском на орбиту», – отметил собеседник агентства.
Фото pixabay.com
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