В сети появился флешмоб для противников гороскопов
23 августа 2018 09:08
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Противники гороскопов запустили новый флешмоб, позволяющий установить вероятность дружеских отношений без отсылки к совместимости знаков Зодиака. Об этом в четверг, 23 августа, рассказал РЕН ТВ.
«К черту твой знак зодиака, лучше скажи...» — так начинается первая фраза флешмоба.
Затем могут последовать вопросы о любимом сериале или предпочтении в еде. Флешмоб направлен против зацикленных на гороскопе людей.
Он особенно популярен среди англоязычных пользователей, но может получить распространение и в Рунете, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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