В офисах российских компаний могут появиться детские комнаты
6 сентября 2018 09:17
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В офисах российских компаний могут появиться детские комнаты
Об этом пишут "Известия" со ссылкой на рабочую версию плана мероприятий по реализации федерального проекта "Демография".
Предполагается, что россиянки смогут ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях. Минтруд ожидает от сообществ работодателей предложений к 1 июля 2019 года о том, как реализовать эту идею.
При этом в бизнес-сообществе полагают, что на открытие детских комнат стоило бы предоставить предпринимателям субсидии. По данным издания, в документе не сказано, что услуга по присмотру за детьми может стать для организаций обязательной.
Фото pixabay.com
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