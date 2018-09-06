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В офисах российских компаний могут появиться детские комнаты

6 сентября 2018 09:17
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В офисах российских компаний могут появиться детские комнаты
Минтруд ожидает от сообществ работодателей предложений, как реализовать эту идею.

В офисах российских компаний могут появиться детские комнаты
Об этом пишут "Известия" со ссылкой на рабочую версию плана мероприятий по реализации федерального проекта "Демография".

Предполагается, что россиянки смогут ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях. Минтруд ожидает от сообществ работодателей предложений к 1 июля 2019 года о том, как реализовать эту идею.

При этом в бизнес-сообществе полагают, что на открытие детских комнат стоило бы предоставить предпринимателям субсидии. По данным издания, в документе не сказано, что услуга по присмотру за детьми может стать для организаций обязательной.



Фото pixabay.com
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