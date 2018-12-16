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Новости /  В стране  

В начале 2019 года завершится модернизация второго стартового комплекса космодроме Плесецк

16 декабря 2018 10:56
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В начале 2019 года завершится модернизация второго стартового комплекса космодроме Плесецк
Первым запущенным оттуда спутником станет навигационный аппарат "Глонасс-М".

"В начале 2019 года завершится модернизация второго стартового комплекса космодроме Плесецк под ракеты "Союз-2". Первым спутником, который запустят с этой площадки, станет навигационный аппарат "Глонасс-М", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В следующем году начнется модернизация под ракету "Союз-2" третьего стартового стола. Таким образом, в 2020-х годах весь космодром в Плесецке будут переоборудован под новые ракеты.
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