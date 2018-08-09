В Россию придет серьезное похолодание на 10 градусов
9 августа 2018 10:29
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К концу недели в регионах России ожидается серьезное похолодание из-за холодного циклона. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина «Российской газете».
«На Урале и в Западной Сибири к концу этой недели мы ожидаем резкое похолодание на 8–10 градусов. После летней жары днем на среднем Урале температура воздуха будет составлять не выше плюс 14–19 градусов, на южном Урале — плюс 16–21 градус», — сообщила специалист.
В некоторые районы циклон принесет осадки. Так, в Челябинской и Курганской областях ожидаются сильные дожди, в Тюменской и Омской областях — грозовые дожди с градом.
Однако теплая погода еще может вернуться благодаря европейскому антициклону, который приближается с юго-запада — в конце недели ожидается 30-градусная жара.
На юге России по-прежнему температура воздуха будет превышать плюс 40 градусов, возможны дожди и усиление ветра.
В Амурскую область и Хабаровский край придет забайкальский циклон, который принесет ливни. Сильные дожди ожидаются и на Камчатке из-за приближающегося к Японии тайфуна «Шаньшань». Ожидается подъем уровня воды на реках на 10–80 см.
8 августа специалисты рассказали, что 2018 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений — первую половину лета метеорологи отмечали экстремальные температуры, пишут "Известия".
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