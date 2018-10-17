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В России задумались о санкциях против Польши за снос памятников советским воинам

17 октября 2018 09:57
117
В России задумались о санкциях против Польши за снос памятников советским воинам
Возможные меры для начала стоит тщательно изучить и проработать.

Россия может ввести санкции против Польши за снос памятников советским воинам. Такое мнение высказал замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«Нынешним политикам, находящимся в руководстве Польши, хочется как можно дальше отойти от нашей общей истории. Москва может ввести санкции против подобных политических деятелей, поощряющих снос памятников советским воинам», — цитирует его «РИА Новости».

При этом сенатор не исключил, что будут введены и экономические санкции в отношении республики. По его словам, возможные меры для начала стоит тщательно изучить и проработать.

16 октября сообщалось, что власти Варшавы готовятся снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке. После демонтажа фрагменты мемориала планируют передать музею «Проклятых солдат».

Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат в 1946 году.

Это уже не первый снос памятника советским воинам, принимавшим участие в освобождении Польши от нацистских захватчиков во время Второй мировой войны. Демонтаж монументов осуществляется в рамках закона о запрете пропаганды коммунизма, принятого в республике в прошлом году, пишут "Известия".

Фото pixabay.com

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