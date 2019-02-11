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В России снова предложили вернуть вытрезвители

11 февраля 2019 12:00
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В России снова предложили вернуть вытрезвители
Инициатор отметил, что сегодня отсутствует понимание того, что каждый человек – это личность.

В России предлагается восстановить систему вытрезвителей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин.
По его словам, если у человека есть деньги и он перебрал с алкоголем, то водитель или охранник отвезет его домой. Если же у человека нет денег, и он перепил и упал на улице, то его смешают с грязью. Чтобы такого не происходило, в России нужно вернуть вытрезвители.

Парламентарий отметил, что сегодня отсутствует понимание того, что каждый человек – это личность. Сейчас человек предоставлен самому себе. Если же у человека случится какая-то беда, то его самого в этом и обвинят, пишет агентство «Москва».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, с 2008 года в России предлагают вернуть вытрезвители. С аналогичным предложением 25 января 2019 года выступал председатель Комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский. Политик отмечал, что в РФ резко возросло количество несчастных случаев, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя.


pixabay.com
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