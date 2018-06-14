В России с 2019 года сократят телевещание в аналоговом формате
14 июня 2018 09:24
Телевизионное вещание в аналоговом формате в РФ будет сокращено с 1 января 2019 года. Об этом в среду, 13 июня, заявил глава Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.
«Просто государство перестает субсидировать телевизионные каналы по распространению сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек», — цитирует его «РИА Новости».
При этом Романченко отметил, что это коснется обязательных общедоступных каналов, а частные и региональные каналы могут продолжать работать в аналоговом вещании.
Новое цифровое вещание будет запущено в начале 2019 года и при помощи двух пакетов каналов (мультиплексов) охватит 98% населения.
6 июня стало известно, что «Национальная медиа группа» и «СТС Медиа» создали единую онлайн-платформу для видеоконтента More.TV. Новый ресурс станет виртуальным оператором ТВ и VOD-контента, предлагающим возможности стриминга телеканалов.
Кроме того, пользователи смогут просматривать самый востребованный российский и зарубежный контент как бесплатно по рекламной модели, так и с помощью платной подписки. Платформа будет доступна во всех средах — на сайте, в мобильных приложениях, Smart TV и приставках, пишут "Известия".
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