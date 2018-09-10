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В России могут появиться специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей

10 сентября 2018 12:58
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В России могут появиться специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей
Об этом заявил спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

В России могут появиться специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права в целом. Такую возможность допустил спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что активные действия в соцсетях представляют собой угрозу для общества, поскольку отчасти это манипулирование сознанием. Механизмы реагирования на такие вещи надо вырабатывать.

По словам Пескова, практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что нельзя использовать действующую систему, нужно выработать "тонко настроенный оценочный механизм". В частности, отделить те случаи, где репосты и мемы вели к негативным последствиям, и те, где это использовалось лишь для того, чтобы получить лайк, передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com
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