В России могут открыть Единый центр контроля качества воды
9 августа 2018 13:14
110
В Госдуме предложили реорганизовать структуру управления водными ресурсами в России.
Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев посетовал на то, что слишком много чиновников занимается управлением водными ресурсами России. По его словам это ведет к плачевным результатам и бесхозяйственности в сфере использования гидротехнических сооружений. Кроме того Николай Николаев отметил, что качество воды поставляемых россиянам при этом резко снижается, сообщает Irkutskmedia.ru со ссылкой на ФАН.
В качестве решения из сложившейся ситуации, чиновник предложил создать единый центр, который займется вопросами качества воды для потребителей и надзорными функциями гидротехнических сооружений. Кроме того, Николай Николаев предложил наделить новое ведомство определенными полномочиями, а именно определять эффективность работы ведомства, отвечающих за водные ресурсы, пишет "ФедералПресс".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
301
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
758
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
633
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1204
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
972
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1014
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1609
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1592
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3284
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2368
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3509
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
800
Мероприятия