В Роскачестве определили самого безопасного и вкусного минтая
4 апреля 2019 10:10
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Под проверку попала рыба из Камчатского края, Мурманской области, Южно-Сахалинска, Москвы и Московской области, Рязанской и Калужской областей, а также торговая марка из Китая. Рыбу проверяли по 35 показателям качества и безопасности.
Вся проверенная рыба оказалась безопасной, отмечают в Роскачестве. Эксперты не обнаружили в образцах токсичные элементы, в частности кадмий, свинец, ртуть и мышьяк. Кроме того, филе минтая оказалось безопасным для здоровья аллергиков.
Не оказалось в проверенной продукции и паразитов, тогда как общее содержание микроорганизмов уложилось в норматив, говорится в сообщении.
Стоимость филе на момент закупки составляла от 233,31 до 705,00 рублей за 1 кг, отметили в Роскачестве. Исследование показало, что в этом ценовом диапазоне качественной может оказаться продукция независимо от цены.
Важной частью проверки стала органолептическая оценка минтая. Так, исследование показало, что мясо минтая в продукции всех торговых марок после разморозки остается плотным, а после отваривания имеет нежную и сочную консистенцию.
Эксперты также отметили белый цвет мяса без пятен и пожелтения, что также говорит о качестве рыбы. Помимо этого, эксперты «Роскачества» проверили, соответствует ли существующим требованиям массовая доля полифосфатов в исследуемых торговых марках, и не нашли превышений по нормам.
Ранее, в январе, эксперты «Роскачества» дали рекомендации о том, как выбрать вкусного и полезного минтая. В первую очередь специалисты советуют смотреть на внешний вид рыбы — окрас должен быть светлым и равномерным, без пятен и подсохших участков. Также на поверхности не должно быть снега или большого количества льда, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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