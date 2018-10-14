В РКК «Энергия» доставлены видеорегистратор и данные телеметрии «Союза-ФГ»
14 октября 2018 09:56
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В РКК «Энергия» доставлены видеорегистратор и данные телеметрии «Союза-ФГ» для изучения и формирования выводов. Об этом сообщили в Роскосмосе. Результаты анализа будут переданы комиссии, созданной для расследования инцидента 11 октября.
Отмечается, что Роскосмос находится в постоянном контакте с NASA по вопросу отправки американского грузового корабля к МКС в случае возникновения такой необходимости. В скором времени комиссия по расследованию причин аварии вылетит в Самару в ракетно-космический центр «Прогресс», пишет ТАСС.
Также отмечается, что комиссия проверяет всех сотрудников космодрома Байконур, принимавших участие в подготовке к полету ракеты
Фото pixabay.com
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