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В Москве сегодня простятся с народным артистом России Романом Карцевым

4 октября 2018 09:10
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В Москве сегодня простятся с народным артистом России Романом Карцевым
Затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

В Москве в Центральном доме литераторов сегодня простятся с народным артистом России Романом Карцевым. Церемония начнётся в 11 часов. Затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Карцев скончался в одной из московских больниц утром 2 октября, ему было 79 лет.

На протяжении 30 лет он выступал в дуэте с Виктором Ильченко, служил в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого, произведения которого лежали в основе его репертуара. Карцев также снимался в кино – в частности, сыграл в таких фильмах, как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и в телесериале "Мастер и Маргарита".

Президент Владимир Путин в телеграмме соболезнований родным и близким Карцева назвал его "светлым, талантливым артистом, человеком удивительного обаяния и чувства юмора", которого знали и любили зрители всех поколений", передает Радио Маяк.


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