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В Москве может появиться памятник Эдуарду Успенскому

15 августа 2018 14:05
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В Москве может появиться памятник Эдуарду Успенскому
Известный писатель умер накануне у себя дома.

В Москве могут увековечить память писателя Эдуарда Успенского, скончавшегося на 81-м году жизни. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

— Конечно, памятник Успенскому может появиться в Москве, он достоин этого. Если поступит такое предложение, профильная комиссия, конечно, рассмотрит такое предложение, — цитирует Герасимова ТАСС.

Напомним, советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг умер у себя дома в Новой Москве. В последние годы у него было тяжёлое заболевание, в начале августа он вернулся после лечения из-за границы.
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