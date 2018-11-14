В Минкомсвязи предложили отменить лицензирование CD и DVD
14 ноября 2018 22:42
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Министерство связи и массовых коммуникаций РФ предлагает отменить процедуру лицензирования изготовления продукции на компакт-дисках и DVD-дисках. Об этом сообщается на сайте правительства.
По мнению Минкомсвязи, главным распространителем контрафактной продукции теперь является Интернет. В этой связи "лицензирование деятельности по изготовлению произведений и программ" больше не является эффективным способом в борьбе с пиратством.
Данная мера не повлечёт за собой негативных последствий для правообладателей. В Минкомсвязи намерены таким образом "актуализировать правовое регулирование" в этой сфере, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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