В Кемерово завершился снос ТЦ «Зимняя вишня»
21 августа 2018 09:54
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В Кемерово 21 августа завершился снос здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где в конце марта при пожаре погибли 60 человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на видеотрансляцию на сайте местного новостного портала.
Четырехэтажная постройка, здание сауны с автомойкой и котельная полностью демонтированы, на площадке остался только строительный мусор.
К сносу здания рабочие приступили 15 мая, чтобы контролировать процесс на площадке были установлены веб-камеры. Как заявлял и.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, на месте торгового центра будет разбит памятный сквер.
«Проект сквера еще утверждается, итоговое обсуждение будет с родственниками погибших и пострадавшими, которым пока трудно прийти к общему решению. Общественности предлагали выбрать, что именно будет на месте, они выбрали сквер, далее правильнее учитывать пожелание родственников [погибших]», — сказал 21 августа начальник главного управления по работе со СМИ Кемеровской области Роман Быков.
Когда именно будут снесены остальные постройки комплекса и открыт сквер, Быков не уточнил.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них — дети. Пострадали еще около 80 человек.
Возгорание произошло на четвертом этаже здания, где находился кинотеатр и детские игровые аттракционы. В момент задымления системы оповещения и пожаротушения не сработали, пишут "Известия".
Для памятника погибшим кузнецы из разных городов РФ и Белоруссии прислали более 100 кованых вишен в Ульяновск, где гильдия кузнецов создает железное дерево высотой пять метров.
Фото pixabay.com
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