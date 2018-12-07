В ГИБДД объяснили, почему хотят перенести появление новых госномеров
7 декабря 2018 13:30
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Госавтоинспекция попросила Росстандарт перенести введение нового ГОСТа на автомобильные номера с января на август 2019 года, поскольку считает, что иначе будут необоснованные расходы из федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
— ... Госавтоинспекция МВД России инициировала обращение в Росстандарт с предложением о переносе сроков введения в действие нового ГОСТа на 4 августа 2019 год, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в МВД поясняли, что новый стандарт коснётся только номерных знаков, выдаваемых при новой регистрации автомобилей. Старые менять будет не нужно.
Изменятся размеры номеров для мотоциклов, появятся отдельные номера для мотоциклов дипломатических и консульских представительств, снегоболотоходов и транспорта с нестандартным креплением.
Новые типы номерных знаков также введут для мопедов, спортивных и ретроавтомобилей, пишет Лайф.
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