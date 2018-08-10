Усиление санкций против России можно расценить как объявление экономической войны
10 августа 2018 09:18
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Дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника на Камчатке. По его словам, на эту войну необходимо будет реагировать экономическими, политическими, а в случае необходимости и иными методами.
Премьер добавил, что санкции в отношении Москвы вводились неоднократно и в советский период. "Наша страна в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле", – указал Медведев.
Ранее в Вашингтоне объявили, что с 22 августа вводят санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй может предусматривать существенное ограничение импорта и экспорта, снижение дипотношений и приостановку возможности полетов в США для "Аэрофлота", передает Радио Маяк.
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